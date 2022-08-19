Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в постоянном контакте с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации в Сирии. Об этом глава Турции ообщил в самолете по возвращению из Львова, передает РИА «Новости».

«Я говорю: «Давайте закрепим этот процесс», проведя переговоры с господином Путиным. Например, во время моей последней поездки в Сочи Сирия была для нас важной темой для обсуждения, она стояла на повестке дня. В настоящий момент мы продолжаем наши переговоры с Путиным, моим министром иностранных дел и министром обороны по поводу борьбы с терроризмом», — сказал Эрдоган.

Он также добавил, что «очень хотелось бы» провести подобную работу с Ираном, однако «этого не произошло».