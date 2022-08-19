Украина атаковала Курскую область России беспилотниками. Об этом Minval сообщает со ссылкой на Baza.
Первая атака произошла вчера около 8 утра в районе хутора Кучеров в Беловском районе — три беспилотника сбросили на территорию России три бомбы. Пострадал один пограничник.
Через несколько часов беспилотники вернулись в хутор. Два аппарата сбросили два сняряда — пострадали четыре автомобиля.
Браво Украина! Так держать! Уничтожайте кровавого агрессора в его же логове.
Опять под украинским флагом провокация. Россия, возможно получила отдруга Хомейни халяльные беспилотники и мочит свои территории обвиняя бандеровцев!
Что вы говорите , Украина тут не причем .
Вероятно , это какой — то не дисциплинированный росицский солдат бросил не потушенную сигарету и ……БАБАХ .
Слава героям УКРАИНЦАМ !!!