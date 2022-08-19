Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали в интервью Sport Bild. заявил, что Гран-при России не вернется в календарь автомобильных гонок.

Отмечается, что РФ хотела провести Гран-при в Санкт-Петербурге с 2023 года, но гонку этого года в Сочи отменили после того, как Россия вторглась в Украину, и контракт с РФ был расторгнут.

По словам руководителя «Формулы-1», это решение остается в силе.

«Я всегда говорю, что никогда не стоит говорить «никогда», но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем с ними вести переговоры. Там больше не будет гонок», — подчеркнул Доменикали.

По его словам, Гран-при в России имеет серьезное финансирование, «но есть вещи, которые не подлежат обсуждению».