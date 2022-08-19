Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 миллионов долларов и может объявить о ней уже сегодня, сообщает агентство Reuters

.Байден утвердит помощь, используя свои полномочия, позволяющие президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США, проинформировали источники издания.

Собеседники отметили, что объявление может быть сделано и на следующей неделе. Они также предупредили, что стоимость пакета помощи может измениться.