Рассчитывать на кредит от Москвы или на деньги Евросоюза для приобретения современной военной техники вряд ли разумно со стороны Еревана. Об этом заявил «Минвалу» эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Накануне начальник армянского Генштаба Эдуард Асрян заявил, что Армения проявляет особый интерес к вооружениям и технике, которые демонстрируются на военной выставке в России, проходящей в рамках Международных армейских игр.

По его словам, армянская сторона «пристально следит за развитием ВПК (военно-промышленного комплекса) в странах-партнерах и выбирает наиболее оптимальные системы для своей армии».

Он сказал, что в Москве находится министр обороны Армении Сурен Папикян, который принимает участие в открытии игр. В рамках визита прошли встречи Папикяна с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.

Интересно, о чем это? Армении опять чего-то не хватает? Вместо того, чтобы думать о достижении мира, Ереван посылает своего военного министра искать какие-то новые вооружения. Почему? Какие цели могут стоять за этим? Новая милитаризация? До того ли должно быть стране, недавно пережившей разгром в войне? Как же объяснить эти телодвижения? И на какие деньги они собираются всё это покупать? Уж не на те ли миллиарды помощи, которые по решению Брюсселя должны поступить от Евросоюза Армении? Других-то финансов у Армении пока не предвидится.

Армянская сторона может, конечно, интересоваться различными новинками, оружейными разработками, но это не значит, что она в состоянии их купить, отметил в беседе с «Минвалом» И.Велизаде.

«С другой стороны, мы знаем и практика показывает, что в целом ряде случаев российская сторона сама передавала Армении отдельные виды вооружений. Правда, речь идет не о новом, современном, совершенном оружии, а о бывшем в употреблении. И как бы Папикян ни присматривался к новым вооружениям, все-таки они не про него, что называется. Конечно, Армения может взять еще одну кредитную линию у Москвы, но вряд ли та сегодня заинтересована в подобного рода сделках на фоне острой необходимости в более платежеспособных клиентах. Поэтому не думаю, что РФ согласится выдать Армении кредит на приобретение современных видов вооружений. Во-первых, Москве самой сейчас нужны живые деньги, во-вторых, ей желательно иметь дела с партнерами готовыми раскошелиться.

Откуда еще Армения сможет брать деньги на подобные траты, тоже не понятно. Деньги Европейского Союза – это не вариант, потому что ЕС будет строго следить за своей инвестиционной и кредитной программой, и эти финансы будут тратиться только на конкретные, скорее всего, экономические проекты. Будет вестись контроль за реализацией этих средств. Поэтому можно исключить возможность траты помощи от Европы на приобретение оружия для Армении.

С другой стороны, ни одно другое государство или кредитная организация не выделит сегодня Армении деньги на такие цели, тем более, если речь идет о покупке вооружений у России. То есть, понятно, что западные страны этого делать не будут. Поэтому интерес интересом, но реальный результат – это совсем другое», — заявил политолог.

Что же касается того, зачем Армения присматривается к вооружениям, министр обороны по роду своей деятельности должен знакомиться с новинками оружейных технологий, отметил наш собеседник.

«Армяне, конечно, хотели бы их приобрести, и понятно для чего – чтобы пытаться сдерживать растущее военно-политическое влияние Азербайджана на Кавказе, чтобы по возможности проводить какие-то свои военные операции с целью недопущения усиления влияния азербайджанской армии в регионе. Возможно, армянская сторона не прочь была бы передать часть таких вооружений и на баланс сепаратистам Карабаха. Это всё понятно, мы это проходили. Но вряд ли сегодня Азербайджан позволит Армении такое. Вряд ли Азербайджан станет смотреть на такие вещи молча, со стороны. Если начнет происходить нечто подобное, Азербайджан будет блокировать это в жесткой форме. «Поэтому я думаю, что все вот эти показные выступления, заявления все-таки реального практического наполнения не имеют, и на ход военно-политических процессов в нашем регионе повлиять не смогут», — подвел итог эксперт.

Самир Ибрагимов