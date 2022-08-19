Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики в связи со скандалом из-за попавших в СМИ видеозаписей, на которых она веселится в компании друзей. Об этом она сообщила журналистам, передает ТАСС.

«Мне нечего скрывать. Я никогда не принимала наркотики, поэтому у меня нет проблем с прохождением подобных тестов. Но мне кажется нелепым, что от меня этого требуют», — сказала она.

Ранее Марин оказалась в центре скандала после того, как в сети появилось видео ее вечеринки с друзьями.

На видео Марин пьет, танцует, поет и веселится в компании других людей.

Сама Марин в эфире телекомпании Yle заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из социальных сетей, на которых она веселится в компании друзей. Она отметила, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, которые могут вести обычную жизнь.