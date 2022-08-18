Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обеспокоен потенциальной угрозой безопасности в связи с продолжающимися боями в районе Запорожской АЭС. Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове, где проходила его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Мы заявили о своей обеспокоенности в связи с тем, что вокруг Запорожской АЭС продолжаются бои. Мы не хотим пережить новый Чернобыль», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Анкара «с одной стороны прилагает усилия для прекращения конфликта дипломатическим путем». «С другой, мы остаемся рядом с нашими украинскими друзьями и продолжим это делать», — отметил Эрдоган. Он напомнил, что с февраля Анкара направила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью и предметами первой необходимости, а также временно приняла у себя 325 тыс. украинцев.