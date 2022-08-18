Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода российских войск с территории Украины.

Об этом он сказал после встречи 18 августа во Львове.

Вместе с тем, как заявил президент Турции, по результатам встречи, и Зеленский, и Гутерриш соглашаются с тем, что война в Украине должна быть закончена за переговорным столом.

А вот представитель ОНН Фархан Хак по итогам сегодняшних переговоров во Львове подчеркнул, что до переговоров между Киевом и Москвой относительно прекращения боевых действий в Украине еще далеко.