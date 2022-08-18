Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) завершило реконструкцию автомобильной дороги местного значения Бунуд-Хазра протяженностью 5,5 км в Габалинском районе.

На территории Габалинского района продолжаются работы по реконструкции автомобильных дорог Зараган-Айдынгышлаг (3,8 км), Гаджиалылы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы (10,5 км) и Шамлы-Тола (6,3 км). В настоящее время продолжаются работы по асфальтированию дороги Гаджиаллы-Овджуллу-Мамайлы-Байрамкохалы.