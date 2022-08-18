МИД России не исключает, что Евросоюз пойдет на отказ от выдачи россиянам шенгенских виз.
Там добавили, что в скором времени объявит об ответе на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.
МИД России не исключает, что Евросоюз пойдет на отказ от выдачи россиянам шенгенских виз.
Там добавили, что в скором времени объявит об ответе на инициативы ряда стран ЕС ограничить или прекратить выдачу виз россиянам.
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