Президент Ильхам Алиев подписал указ «Об установлении ежемесячных надбавок к должностным окладам руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений».

Согласно указу, с 1 сентября 2022 года установлена ежемесячная надбавка к должностным окладам следующих руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений, прошедших сертификацию:

— директора и заместителей директоров (по числу обучающихся);

— преподавателей (по результатам сертификации).

Кабинету министров поручено утвердить до 1 сентября 2022 года суммы предусмотренных надбавок и проинформировать об этом президента.