Армения откроет три пропускных пункта на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в проекте, предложенном Службой нацбезопасности.
На едином веб-сайте для публикации правовых актов появился проект решения правительства, пишет ереванский «Спутник».
Согласно предложенным поправкам, будет увеличено количество пунктов прохождения границы на автомобиле.
В частности, на армяно-азербайджанской государственной границе предлагается открыть пропускные пункты. В проекте указываются также азербайджанские топонимы населенных пунктов и районов в Карабахском регионе:
«Сотк» (Кельбаджар), Гегаркуникская область (Кельбаджарский район)
«Ерасх» (Садарак), Араратская область (Садаракский район)
«Караундж» («Эйвазлы»), Сюникская область (Губатлинский район).
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