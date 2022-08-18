Армения откроет три пропускных пункта на границе с Азербайджаном. Об этом говорится в проекте, предложенном Службой нацбезопасности.

На едином веб-сайте для публикации правовых актов появился проект решения правительства, пишет ереванский «Спутник».

Согласно предложенным поправкам, будет увеличено количество пунктов прохождения границы на автомобиле.

В частности, на армяно-азербайджанской государственной границе предлагается открыть пропускные пункты. В проекте указываются также азербайджанские топонимы населенных пунктов и районов в Карабахском регионе:

«Сотк» (Кельбаджар), Гегаркуникская область (Кельбаджарский район)

«Ерасх» (Садарак), Араратская область (Садаракский район)

«Караундж» («Эйвазлы»), Сюникская область (Губатлинский район).