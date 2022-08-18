Швеция пригласила Турцию и Финляндию провести саммит на высоком уровне по вопросу создания совместного механизма контроля за соблюдением договоренности между тремя странами, достигнутой в ходе подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По информации издания, переговоры должны состояться 26 августа.

«Это первая встреча в соответствии с договоренностью, которая, как мы надеемся, будет реализована», — цитирует Aftonbladet заместителя директора отдела информации Министерства иностранных дел Турции Белиз Селасин Ренде.

По данным газеты, шведская сторона направила приглашения заместителю министра иностранных дел Турции Седату Оналу и советнику президента Эрдогана по политическим вопросам Ибрагиму Калыну. Отмечается, что Калын был главным переговорщиком от турецкой стороны при выработке договоренности, достигнутой с Финляндией и Швецией в ходе саммита НАТО в Мадриде в июне текущего года.