Владимир Путин «намекнул» на возможность переговоров с Владимиром Зеленским на встрече с президентом Турции в Сочи, сообщает телеканал CNN Turk.

По словам источников телеканала, если раньше российская сторона настаивала на том, что сначала нужно разработать соглашение на уровне делегаций, а лишь потом проводить встречу Путина и Зеленского, то теперь подход изменился. «Сначала лидеры могут обсудить и определить дорожную карту, а затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — заявили источники телеканала.

CNN Turk отмечает, что речь может идти скорее не о соглашении о прекращении войны, а о договоренности о прекращении огня. При этом источники телеканала отмечают, что перспектива проведения таких переговоров зависит от того, что скажет президент Украины на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем, которая пройдет сегодня во Львове.