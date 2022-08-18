Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Монголию.

Об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Азербайджане Гомбосурэн Мунхбаяр во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.