Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Монголию.
Об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Азербайджане Гомбосурэн Мунхбаяр во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Монголию.
Об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Монголии в Азербайджане Гомбосурэн Мунхбаяр во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.
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