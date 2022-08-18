Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с временным поверенным в делах США в Азербайджане Хьюго Гевара, сообщили в ANAMA.

Хьюго Гевару проинформировали об истории образовании Агентства, общей деятельности, новых целях, поставленных после Отечественной войны, а также о гуманитарных операциях по разминированию, проводимых в Карабахе согласно установленным правительством приоритетам.

Хьюго Гевара отметил, что высоко оценивает работы по разминированию, проводимые на деоккупированных территориях. В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно расширения сотрудничества по установлению в Карабахе безопасной среды и возможного вклада США в борьбу ANAMA с угрозой взрывных устройств.