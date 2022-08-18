В Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем-35-38° тепла, в Баку ночью-24-26° тепла, днем-36-38° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60 %, днем-25-30%.

Температура морской воды: на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28° тепла, на южных пляжах (Туркян, Говсан, Сахиль, Шых) 28-29° тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-40°, местами 41° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 25-30° тепла.