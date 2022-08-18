Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 августа совершит рабочий визит в Сочи, где проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

А 24 августа Токаев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит Баку.

В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах. В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.