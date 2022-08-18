Агентство продбезопасности Азербайджана продолжает проверки в дошкольных образовательных учреждениях страны.

8-12 августа в ходе мониторинга, проведенного в 18 детских садах, функционирующих по республике, было выявлено 158 нарушений. В связи с выявленными недостатками в отношении 17 детсадов приняты административные меры, сообщили в агентстве.

В ходе мониторинга проверяется организация питания в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с пищевыми нормами, указанными в постановлении №103 Кабинета министров Азербайджана, проводится оценка состояния выполнения требований технических нормативных правовых актов в области безопасности пищевых продуктов, а также соблюдения требований по процессу поставки, хранения, перевозки, реализации, маркировке и упаковке пищевых продуктов. Кроме того, специалистами проводится выездной осмотр мест, где производятся и хранятся продукты питания в детских садах, на соответствие санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим нормам.