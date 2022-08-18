4-я Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX пройдет в Бакинском Экспо-центре с 6 по 8 сентября по инициативе и при организационной поддержке Министерства оборонной промышленности и поддержке Министерства обороны.

В Министерстве оборонной промышленности отметили, что выставка проводится вновь после длительного перерыва, вызванного пандемией COVID-19.

ADEX соберет более 200 компаний из 26 стран и займет три павильона, а также открытую площадку Бакинского Экспо-центра. Среди участников выставки ведущие компании оборонной отрасли из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и других стран. В выставке этого года впервые примут участие компании из Иордании. Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны будут участвовать со своими национальными стендами.