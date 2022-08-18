Боевые действия в Украине дают основания утверждать, что развернувшийся кризис оброс признаками затяжного характера. Информация о ходе столкновений на глазах утрачивает топовость для массового пользователя. На глазах происходит эффект привыкания ко всему страшному, что разворачивается вдоль линии соприкосновения огня.

Как обычно происходит в ходе столкновений наблюдаемого порядка, стороны в вязком противостоянии пускают в дело новые резервы, прибегают к использованию методов гибридной и ассиметричной войны, наращивая информационный прессинг. И уже мало что дает основания для утверждений касательно скорого наступления развязки.

Конфликт продолжает уносить новые жизни, а потерям вещественного порядка не видно конца. И на фоне безудержного роста напряженности внимание концентрируется вокруг судьбы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая, образно говоря, превратилась в объект разыгрывания.

Обстрелы станции продолжаются, несмотря на то, что это может спровоцировать вселенскую трагедию. У сложного объекта есть своеобразная ахиллесова пята, и в случае точного попадания ракеты в нее техногенной катастрофы не избежать. Речь о комплексе системы охлаждения ЗАЭС.

Как свидетельствуют специалисты, отходы ядерного топлива также являются носителями большой опасности, поскольку попадание по ним приведет к заражению радиацией огромной территории. Вероятность повторения чернобыльского сценария растет с каждым днем, поскольку обороняющаяся сторона прицельно атакует именно уязвимые участки ядерного объекта.

Странно, что вероятность наступления страшного поворота в ходе боевых столкновений ничуть не отрезвляет командование сторон. Дошло до того, что администрация ЗАЭС настоятельно требует объявления режима прекращения огня вокруг станции. Такое впечатление, что кому-то очень важно испытывать терпение сообщества угрозой ядерной катастрофы.

Безусловно, все это не может вселять оптимизм. Все настойчивее звучат прогнозы о том, что война не закончится в скором времени, и две армии время от времени будут пробовать схемы позиционных и масштабных боев.

В тревожных условиях огорчает безразличие дипломатии, которая свыклась с несговорчивостью воюющих сторон.

Так называемое перемалывание друг друга ощутимо бьет по интересам Украины и России, сопредельных стран, но и по планам и ожиданиям большинства государств мира. Прогнозные центры и ведущие финансовые учреждения уже не первый месяц бьют тревогу относительно опасного роста глобальных прямых и вторичных эффектов.

Речь о растущих рисках для мировой торговли и финансовой сферы, которые реально испытывают давление, и оно нарастает.

МВФ, к слову, предупреждает, что государства, зависящие от импорта нефти, сталкиваются с увеличением бюджетного и торгового дефицита. Повышается инфляционное давление. От этого могут выиграть экспортеры нефти, однако и они не защищены от резкого повышения цен на продовольствие и сырьевые ресурсы.

Понижение уровня продовольственной безопасности одинаково угрожает всем странам, и в первую таким, у кого слабая резервная подушка.

В долгосрочной перспективе украинская война может коренным образом изменить глобальный геоэкономический и геополитический расклад, потому что в мировой торговле происходит изменение порядка поставок, что отражается на системе платежных систем и структуре валютных резервов. Рост геополитической напряженности однозначно повышает риски экономической раздробленности, и первым делом это отражается на сфере торговли и технологий.

Введенные против России санкции уже привели к нарушению финансового порядка и торговли внутри нее, что аукается глубокой рецессией. Ее негативные последствия ощущают и другие государства, имеющие с ней торгово-экономические связи. Скачки в курсе рубля усиливает инфляцию, а она имеет обыкновение транслироваться в соседние государства.

Соседи России ощущают последствия кризисных тенденций большого партнера. Тесные связи в области торговли и платежных систем пока еще выдерживают нарастающее давление, что отражается на экономическом росте, показателях инфляции и внешних операций. Но это не питает оптимизм в спектре перспектив.

Экспортеры биржевых товаров получают выгоду от роста международных цен, но в будущем рискуют столкнуться с сокращением экспорта энергоносителей и других товаров, если санкции охватят всю сеть транзитных маршрутов, проходящих через территорию России.

Рост цен вызывает социальную напряженность в странах со слабой системой социальной защиты. Некоторые государства уже столкнулись с проблемой возможностей трудоустройства, ограничения бюджетного пространства, денежных перечислений. Правительства нешуточно бьют тревогу в связи с положением чувствительных слоев.

Известно, что большинство стран располагает минимальными возможностями экономической политики, чтобы противостоять последствиям глобализирующегося шока. Украинский кризис усиливает социально-экономическое давление, отражаясь на состоянии государственного долга ряда стран. И это, увы, не обходит стороной ожидания миллионов людей, которые завязаны на частных хозяйствах и предприятиях.

Последствия войны уже нанесли удары по глобальной финансовой системе, которая наделена схемой защиты и региональных, и глобальных механизмов регулирования экономикой. Однако мировая система итак предрасположена к потрясениям, потому в условиях продолжающейся эскалации перед сообществом реально маячит проблема преодоления рисков грядущих потрясений.

Последствия войны проявят себя через несколько лет. Дают о себе знать явные признаки угрожающего неминуемого нового скачка цен на сырьевые товары. Это затруднит задачу поддержания баланса между сдерживанием инфляции и мерами восстановления экономики. Этот фактор должны учитывать Москва и Киев, которые на сегодня увлечены выработкой стратегии долгосрочной борьбы.

Война между ними превратился в рисковый фактор глобальной политики, где фигуранты обязаны проявить ответственность и благоразумие.

А на плечи влиятельных стран ложится другая ответственность, в соответствии с которой необходимо прекращать поставки смертоносных вооружений и технологий, чтобы избавить воюющие стороны от перспективы бесконечной кровавой тяжбы. Иначе большой катастрофы не избежать.

Тофик Аббасов, аналитик