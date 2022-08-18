Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в своем телеграм-канале, что в результате утренних ударов по городу российские военные «попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова».

«По состоянию на сейчас 18 раненых, двое из них – дети. Один человек погиб», — пишет Синегубов.

Это уже второе общежитие, разрушенное в Харькове за последние часы. После обстрела общежития в Салтовском жилом массиве, произошедшего в среду вечером, семь человек погибли, 17 были ранены.

По данным мэра Харькова, утром в четверг по городу было нанесено еще по меньшей мере пять ракетных ударов.