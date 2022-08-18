Президент Туниса Каис Саид утвердил новую редакцию основного закона страны, принятую по итогам республиканского референдума, информирует агентство Tunis Afrique Presse..

Каис Саид подписал конституцию и распорядился опубликовать текст документа, назвав это событие «историческим днем». После церемонии Саид заявил, что в ближайшее время будет разработан новый закон о выборах, а также регламентирована работа Конституционного суда Туниса.

Во вторник глава Высшей независимой избирательной комиссии Туниса Фарук Буаскар объявил окончательные результаты референдума, после чего конституция официально вступила в силу. Выступая на пресс-конференции в столице республики, Буаскар сказал, что за принятие основного закона высказались 94,6% участников голосования, против выступили 5,4% избирателей. Таким образом, результаты голосования практически не изменились после рассмотрения апелляций, поданных правозащитной организацией «Я наблюдаю» и политическими партиями «Горизонты Туниса» и «Народ хочет». После пересчета голосов избирком аннулировал всего 56 479 бюллетеней.