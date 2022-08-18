В Насиминском районе Баку произошла тяжелая дорожная авария.

Инцидент произошел на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Рашида Бейбутова, сообщает АПА

Так, водитель, управлявший автомобилем марки «Хазар» без государственного регистрационного знака, двигался при красном свете светофора.

В это время на перекрестке произошло столкновение с движущейся машиной скорой помощи.

В результате врач, находившийся в машине скорой помощи, получил травмы и был доставлен в больницу.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

По данному факту сотрудники полиции Насиминского района проводят расследование.

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