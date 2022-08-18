Судно, груженное 65 тысячами тонн пшеницы, ожидает отправления в Египет из порта Черноморск в Украине. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia со ссылкой на дипломатический источник.

По сведениям канала, Главное управление по поставкам товаров (GASC) Египта закупило по тендеру в декабре 2021 года партию украинской пшеницы массой 65 тыс. тонн с отгрузкой в феврале. Однако после начала боевых действий в Украине груз застрял в порту Черноморск. В свою очередь дипломатический источник рассказал каналу, что был назначен срок, в течение которого судно должно выйти из порта, и вскоре ожидается отправка груза.

По словам собеседника канала, «посольство Египта на Украине было проинформировано о том, что судно внесено в график ООН по выходу судов» с Украины в рамках «продуктовой сделки», заключенной 22 июля в Стамбуле Россией, ООН, Турцией и Украиной. Между тем источник утверждает, что «приоритет выхода отдается небольшим судам с партиями кукурузы, затем [последует отправка] партий пшеницы». Он подчеркнул, что «в Египет ожидается отправка единственной партии украинской пшеницы массой 65 тыс. тонн», так как только эта партия была загружена на судно, но оно не смогло покинуть порт ввиду конфликта.