Россияне ударили по Харькову, в результате чего сообщается о 3 погибших и 10 раненых.

Так, на своей странице в Telegram председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне в очередной раз ударили по Салтовке.

«И снова по жилищной инфраструктуре… По предварительной информации, 2 человека погибли, 10 – пострадавших», — отметил он.

Синегубов добавил, что на месте попадания возник пожар, работают спасатели и медики экстренной помощи.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов после этого сообщил, что от удара есть трое погибших.

«На данный момент есть информация о трех погибших и десяти раненых», — написал он.