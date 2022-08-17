Американская администрация утверждает, что нынешние шаги Пекина подрывают статус-кво вокруг Тайваня, а также угрожают миру и стабильности в регионе, передает ТАСС.

«Действия, на которые я сослался лишь секунду назад, помимо того что они несут дополнительные риски, подорвали статус-кво, фундамент мира и стабильности в Тайваньском проливе. И то, что мы в настоящее время наблюдаем, кажется, является лишь начальными стадиями активизации данных усилий», — заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он комментировал шаги, которые Пекин делает в ответ на недавнюю поездку спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.