Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в среду в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом, что вопрос назначения турецкого посла в Тель-Авиве будет решен в ближайшее время. О результатах разговора сообщила в Twitter администрация турецкого лидера.

«Президент Эрдоган, касаясь принятого сегодня решения о взаимном назначении послов, сказал, что необходимые шаги по вопросу назначения нового посла будут приняты в ближайшее время», — говорится в сообщении.