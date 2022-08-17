Более 35 тыс. случаев заболевания оспой обезьян выявили в 92 странах и территориях, поступили также сообщения о 12 летальных исходах. За последнюю неделю стало известно о почти 7,5 тыс. заражений, что на 20% больше, чем неделей раньше, заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В ВОЗ пришли сообщения о более чем 35 тыс. случаев оспы обезьян из 92 стран и территорий. Известно о 12 смертях», — сказал он. «Сообщения о почти 7,5 тыс. случаев поступили на прошлой неделе. Это на 20% больше, чем на предшествующей неделе, когда в свою очередь было зарегистрировано на 20% больше случаев, чем неделей раньше», — констатировал Гебрейесус.