17 августа в Бакинском концертном комплексе «Яшыл Театр» состоялся вечер памяти, посвященный 80-летию всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, организованный Фондом Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На памятном вечере были показаны фрагменты, отражающие мысли великого лидера Гейдара Алиева по поводу Муслима Магомаева.

Затем прозвучала песня Муслима Магомаева “Odlar Yurdu Azərbaycan”.