Берк Аджар, принадлежащий к армянской общине Турции, который являлся первым в истории Республики кандидатом на должность главы района, назначен в Бабадагский муниципалитет города Денизли.

Имя Аджара впервые прозвучало на церемонии закрытия 110-х курсов переподготовки кандидатов в руководители районов, передает «Анадолу».

Он работал юристом после окончания юридического факультета. Затем успешно сдав экзамены, Аджар получил право выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя района.

Берк Аджар принял участие на курсах переквалификации соискателей из 37 разных факультетов.

После окончания курсов и полноценной стажировки, Аджар получил назначение на должность главы муниципалитета Бабадаг города Денизли.

Бекр Аджар первый глава района армянской национальности в современной Турецкой Республике.