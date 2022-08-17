После недавнего ряда взрывов в Крыму российские военные начали срочно перемещать свои самолеты, а также вертолеты в глубь полуострова и на аэродромы России.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Согласно информации, в общем был зафиксирован перелет по меньшей мере 24 самолетов, а также 14 вертолетов.

11 августа к аэродрому Гвардейское было переброшено:

5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);

5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

17 августа был зафиксирован перелет:

3 вертолетов КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ в Херсонес;

3 вертолетов КА-27 из состава 318 ОЗмАП в Севастополь;

8 вертолетов в Краснодар.

17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы на территории России были переброшены:

3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО в Приморско-Ахтарске;

3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Приморско-Ахтарске;

5 самолетов СУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО в Крымск;

самолет, вероятно МиГ-31 в Геленджик;

2 самолета, вероятно МиГ-31 в Кущевске.

Известно, что во время перелета одного из самолетов МиГ-31, произошел пожар на борту. Вероятно горела силовая установка и навигационное оборудование.