Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдеп с требованием выдать визы министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире канала «Россия 24».

«Мы будем и дальше настаивать на обеспечении беспрепятственного взъезда всем представителям России, участвующим в мероприятии 77-й сессии ГА ООН», — подчеркнул он.

Антонов рассказал, что на 18 августа у него намечен визит в Госдепартамент, где он намерен поднять «проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке».