Страны Группы семи (G7) должны ограничить экспорт технологий в Китай в свете более жесткой внешнеполитической линии КНР. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте, передает ТАСС.

«Китай становится все более дерзновенным. Это страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности для Великобритании и остального мира, — сказала руководитель МИД, претендующая на пост лидера консерваторов и премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона. — Нам [в G7] следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас».

Трасс также напомнила, что страны G7 работают над созданием проекта, который стал бы альтернативой китайской экономической инициативе «Один пояс — один путь».

«Китай инвестирует в развивающиеся страны, что ведет к образованию у них задолженности [перед КНР], которая используется в целях установления большего глобального влияния. Мы должны работать с любящими свободу демократиями, чтобы сдерживать эти попытки», — отметила она. Британский министр обратила внимание на недопустимость «приобретения Китаем ключевых активов» в западных странах и призвала G7 осторожнее подходить к инвестициям из КНР, чтобы избежать «стратегической зависимости» от китайского бизнеса.