Украинские военные ответственные по крайней мере за три взрыва в Крыму — на авиабазе в Саках, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском, сообщает CNN.

Журналисты издания ознакомилось с отчетом украинского правительства, которое им предоставил чиновником, пожелавший остаться анонимным.

В отчете авиабаза в Саках описывается как тяжелая, но «единовременная» потеря для российской военной инфраструктуры на полуострове, а последующие атаки являются доказательством систематической военной способности Украины наносить удары по Крыму.