Президент Сербии Александр Вучич во время своего визита в Брюссель заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы, передает РИА «Новости».

Журналисты задали главе государства вопрос, думает ли он об открытии российской военной базы на сербской территории.

«Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы», — сказал политик в ходе совместной пресс-конференции со Столтенбергом.

Он также отметил, что Сербия является военно-нейтральным государством, желает лишь «сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население», и будет себя так вести в дальнейшем.