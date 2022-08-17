На основании полученной информации сотрудники полиции приняли меры в отношении лиц, осуществлявших нелегальную продажу билетов на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Информацию об этом распространила пресс-служба МВД.

Сообщается, что задержаны 7 человек, пытавшиеся продать добытые различными способами билеты по цене, во много раз превышающей их стоимость. У них обнаружено и изъято более 300 билетов, оформленных на разных лиц.

В соответствии со статьей 443 Кодекса об административных проступках, из-за наличия признаков подделки входных билетов на массовые спортивные мероприятия и спортивные соревнования или их сбыта по завышенной цене, в отношении каждого из них был составлен протокол и к каждому из них применен административный штраф в размере 700 манатов.

Полиция продолжает принимать меры в этом направлении.

Отметим, сегодня в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА встретятся клубы «Карабах» и «Виктория» (Чехия).