На основании полученной информации сотрудники полиции приняли меры в отношении лиц, осуществлявших нелегальную продажу билетов на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
Информацию об этом распространила пресс-служба МВД.
Сообщается, что задержаны 7 человек, пытавшиеся продать добытые различными способами билеты по цене, во много раз превышающей их стоимость. У них обнаружено и изъято более 300 билетов, оформленных на разных лиц.
В соответствии со статьей 443 Кодекса об административных проступках, из-за наличия признаков подделки входных билетов на массовые спортивные мероприятия и спортивные соревнования или их сбыта по завышенной цене, в отношении каждого из них был составлен протокол и к каждому из них применен административный штраф в размере 700 манатов.
Полиция продолжает принимать меры в этом направлении.
Отметим, сегодня в рамках плей-офф Лиги чемпионов УЕФА встретятся клубы «Карабах» и «Виктория» (Чехия).
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