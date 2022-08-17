Расширение региональных транзитных маршрутов является основной задачей иранской экономической дипломатии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, сообщает агентство IRNA.

Сафари заявил об этом во время выступления на министерской транспортной конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Конференция проходила в столице Туркмении Ашхабаде.

Иранский дипломат остановился на эффективном присутствии Ирана в региональных транзитных коридорах и сказал, что коридор — это не просто транспортный инструмент, но скорее инструмент расширения торговли и продвижения национальной, региональной и глобальной экономики.

Министр дорожного и городского развития Ирана Ростам Кассеми был еще одним иранским официальным лицом, выступившим на конференции в Ашхабаде. Он выразил надежду, что конференция поможет достичь целей, которые ставят перед собой развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.

Министр подчеркнул, что экономическая дипломатия Ирана направлена на дальнейшее углубление отношений с развивающимися и соседними странами. Касеми отметил, что многие региональные и международные транзитные коридоры используют транзитные маршруты Ирана.

Министр добавил, что морские пути Ирана в Персидском заливе, Оманском море, Индийском океане и Каспийском море играют ключевую роль в транзите товаров как из, так и в страны региона, не имеющие выхода к морю.

Он сказал, что подход Ирана к региональному и международному транзитному сотрудничеству заключается в том, чтобы избегать любого соперничества.

По словам министра, восемь из 32 развивающихся стран мира, не имеющих выхода к морю — Армения, Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, — имеют тесное двустороннее и многостороннее транзитное сотрудничество с Ираном. Политик добавил, что Иран выполнил часть обязательств международного сообщества по снижению уязвимости стран, не имеющих выхода к морю, помогая снизить их торговые издержки и облегчая им доступ к мировым рынкам.