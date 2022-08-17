В бета-версии WhatsApp под номером 2.22.18.13 была обнаружена новая полезная функция, сообщает портал WABetaInfo.

Речь идет о кнопке «Отменить», которая позволит восстанавливать удаленные сообщения. Как сообщает портал, при удалении сообщения мессенджер зафиксирует действие пользователя и даст ему шанс вернуть его. Для этого в нижней части экрана появится специальная плашка, предлагающая отменить удаление. Она будет висеть несколько секунд, после чего исчезнет, и дальнейшее восстановление станет уже невозможным.

Функция уже доступна избранным бета-тестером, дата ее появления в публичной версии мессенджера пока остается неизвестной.