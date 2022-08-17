По поручению уполномоченного (омбудсмена) по правам человека Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток при Аппарате омбудсмена продолжают без предупреждения посещать места временного содержания.

Очередное посещение было нацелено на ознакомление с условиями содержания и обращения в учреждении, обеспечению прав содержащихся лиц, сообщили в Аппарате омбудсмена.

Во время посещения с участием врача НПГ были приняты и граждане Армении, осужденные за совершение преступных деяний на освобожденных территориях Азербайджана после прекращения военных операций в соответствии с трехсторонней декларацией, подписанной 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении.

В ходе беседы, проведенной в рамках конфиденциальных приемов, было установлено, что все осужденные обеспечены телефонной связью, перепиской, общением с членами семьи, возможностями для получения информации (телевидение, издания), медицинскими услугами.

Принятые лица не жаловались на условия содержания и обращение с ними.