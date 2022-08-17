Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова помощник начальника Государственной службы пожарной охраны МЧС полковник Заур Мирзоев, чьи интимные кадры распространились в Сети, был освобожден от занимаемой должности несколько дней назад.

Как сообщает Qafqazinfo, другим приказом министра Заур Мирзоев лишен звания полковника за грубое нарушение правил и принципов этического поведения в государственном учреждении. Также сделано представление в правоохранительные органы для правовой оценки его действий.

Отмечается, что Заур Мирзоев уже задержан правоохранительными органами.