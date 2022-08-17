Ни одна система залпового огня HIMARS в Украине не уничтожена, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

«Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с „Калашниковым“ ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать — ну такая у них система пропаганды. Это чушь», — сказал глава Минобороны.