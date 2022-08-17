17 августа в Приморском национальном парке Баку состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.
В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
17 августа в Приморском национальном парке Баку состоялось открытие памятника всемирно известному певцу Муслиму Магомаеву.
В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
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