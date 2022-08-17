Австралия забрала у России землю, которую сдала ей в аренду под строительство нового здания посольства, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте национального столичного управления (NCA), которое занимается вопросами планирования и управления земельными ресурсами.

Сообщается, что ранее Россия приобрела права на участок в Канберре с намерением построить новое посольство взамен существующего в окрестностях города Гриффит. NCA выдало разрешение на аренду в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года соответственно. Согласно договору аренды, РФ обязалась закончить строительство в течение трех лет, однако проект так и не был завершен.