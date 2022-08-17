Громкой, но далеко не радостной новостью стало сообщение о том, что в Лачинском районе, на склонах недавно освобожденной высоты Сарыбаба обнаружен участок территории, заминированный армянскими незаконными вооруженными формированиями уже после окончания Второй Карабахской войны 2020 года.

Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, подразделения иженерных войск обезвредили в этом месте 991 мину.

15 августа в течение дня мины были вывезены и уничтожены.

Примечательно, что эти противопехотные мины типа PMN-E были произведены в Армении в 2021 году.

О чем свидетельствует этот факт? О том, что находящиеся до сих пор во временной зоне ответственности РМК (Российского миротворческого контингента) вооруженные сепаратисты уже после войны беспрепятственно минировали территории Азербайджана. Как это могло произойти? Куда смотрели российские миротворцы? Даже если это произошло без их ведома, всё равно – это прямое свидетельство неэффективности их миротворческой функции. Значит – плохо служат.

Итак, у Азербайджана есть доказательства в виде мин, произведенных в Армении в 2021 году, и земельных участков, на которых они были выкопаны. Что дальше? Какие действия теперь должна предпринять наша страна?

«Это сообщение свидетельствует о том, что мало того, что Армения нарушала пункты 3 и 4 Трехстороннего заявления ноября 2020 года (ТСЗ), оставляя свои вооруженные силы на территории, подконтрольной РМК, получается, что эти силы там еще и активно функционировали. Преднамеренно устанавливая противопехотные мины, они заранее преследовали цель препятствовать возвращению коренного азербайджанского населения в Лачинский район, в зону так называемого Лачинского коридора, и естественно, противодействовать также нашим государственным структурам», – заявил «Минвалу» политический комментатор, юрист и общественный деятель Фуад Агаев.

По его словам, тут налицо нарушение ТСЗ не только со стороны Армении, но и со стороны России, ибо именно в период активного контроля ее военных над этой территорией были установлены эти мины.

Естественно, считает юрист, данные факты азербайджанской стороне необходимо использовать. Каким образом? Это зависит от многих факторов. Включая, возможно, те, которые нам еще не известны. Во всяком случае, по меньшей мере, перенос Лачинского коридора на новый маршрут должен стать первым, основным, но не единственным результатом во время предстоящих переговоров по этим обнаруженным нарушениям.

Какими еще могут быть шаги Азербайджана? Эти действия могут включать в себя осуществление совместного дознания (нашими правоохранительными органами и представителями РМК), чтобы установить – когда, кем, и почему были установлены эти противопехотные мины.

«Я даже думаю, что правительство Армении тоже должно быть заинтересовано в этом. Потому что те пророссийские силы, которые борются за власть в Армении, которые довели страну до плачевного состояния, именно они были заинтересованы в эскалации напряженности в зоне, подконтрольной РМК. Поэтому, я полагаю, в ходе переговоров вокруг территорий, временно не находящихся под суверенитетом Азербайджана, эти вопросы должны быть поставлены перед другими подписантами Трехстороннего заявления», — заявил Агаев.

«Кстати, думаю, необходимо наряду с этим тщательно расследовать факты поджогов в лесах и объектах недвижимости на территории Лачинского и Ходжалинского районов. Генпрокуратура Азербайджана уже возбудила уголовное дело по этим фактам, и теперь нужно очень серьезно подойти к этому делу, используя также и ресурсы Российской Федерации. Поскольку, опять же, происходящее фиксируется в зоне деятельности РМК», — заключил наш собеседник.

Самир Ибрагимов