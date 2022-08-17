Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что ЧП на российских объектах, подобные тем, что случились в Крыму вчера и на прошлой неделе, продолжатся. Об этом он заявил в интервью британской The Guardian.

Крымский мост Подоляк также считает законной военной целью для Украины:

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены».

По его словам, Украина ведет контрнаступление, направленное на создание «хаоса внутри российских сил». Для продолжения такой тактики стране нужны еще десятки новых западных РСЗО. И в очередной раз повторил тезис о том, что Украина сядет за стол переговоров с Россией, только после того, как нанесет РФ болезненное поражение на поле боя.

«Российские уши открываются только тогда, когда гигантская военная бита бьет по голове россиянина».