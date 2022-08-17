Продолжаются мероприятия по тушению пожаров на горном рельефе, в лесах в Габалинском, Шабранском, Губинском и Сиязанском районах, сообщило МЧС.

Согласно сообщению, в некоторых районах пожары взяты под контроль, предотвращено распространение пламени на более широкие территории, проводятся работы по охлаждению.

Отмечается, что противопожарные мероприятия проводятся в горных районах со сложным рельефом, жаркая и ветреная погода препятствуют полному тушению очагов задымления.

Тушение пожаров продолжается.