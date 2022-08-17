В Азербайджане новая школьная форма поступила в продажу, рассказал Report менеджер по продажам Бакинского швейного дома Этибар Азимов.

По его словам, цена всех рубашек-поло составляет 14 манатов, брюк и юбок — 25 манатов:

«В этом году мы подготовили одежду в двух цветах — темно-синем и сером. В настоящее время продажа осуществляется только в Бакинском швейном доме, через несколько дней продукция поступит в сеть магазинов Bravo».

Э.Азимов подчеркнул, что жакеты поступят в продажу осенью: «Продукция будет готова к середине сентября, до наступления холодов».