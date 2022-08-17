Агентство продовольственной безопасности провело в торговых сетях был мониторинг с целью определения того, являются ли некоторые напитки, предлагаемые потребителям, энергетическими, а также для выявления их соответствие правилам.

С этой целью были взяты образцы энергетических напитков и некоторых напитков, производимых и импортируемых в нашу страну, проведены лабораторные исследования.

В рамках мониторинга были исследованы, являются ли следующие напитки энергетиками:

1. «Pit bull» производства ОАО «A+ Co» – не энергетический напиток;

2. «Mohito Fresh» АО МПБК «Очаково» – не энергетический напиток;

3. «Fresco» OOO «Megapak» (мохито клубника) – не энергетический напиток;

4. «Boom” (cherry)» «Boom Group» Ltd – не энергетический напиток;

5. «Jaquar» «United Bottling Group» – не энергетический напиток;

6. «Жара» «Berg Food» Gmbh (мохито) – не энергетический напиток;

7. «Berg glukose» «Berg Food» Gmbh – не энергетический напиток;

8. «Жара» «Berg Food» Gmbh – не энергетический напиток;

9. «Bizon» ООО «Avrora» и «Bizon» ООО Berg Energy – не энергетический напиток;

10. «Hell» «Hell Energy” Ltd», «Hell» ООО «Aztrade»за исключением «Hell classic night» – не энергетический напиток;

11. Full orijinal yeni nəsil «A+ Co» за исключением «Full energy» – не энергетический напиток;

12. «Горилла » «Moskva Brewing Company» – не энергетический напиток.