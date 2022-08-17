Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявляет, что хочет лично принимать участие борьбе за свободу Украины.

Об этом говорится в письме политика, опубликованном на его Facebook-странице 16 августа.

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента [Украины Владимира] Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя безграничная вера в победу. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», – написал Саакашвили.